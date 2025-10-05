Трети ден след потопа в „Елените“ все още няма ток

Трети ден във вилно селище „Елените“ продължава работата на кризисните екипи след двете опустошителни приливни вълни, които нанесоха тежки щети и причиниха смъртта на четирима души. Над 200 души са били евакуирани от района.

Директорът на ОДМВР – Бургас Владимир Маринов заяви пред обществената телевизия, че всички сигнали за изчезнали хора са проверени и обработени. Въпреки това достъпът до някои отдалечени вили остава труден – именно оттам е преминала първата голяма вълна.

Маринов обясни, че някои жители първоначално отказали евакуация, но вече бедстват без ток и храна, затова се обръщат за помощ, а спасителните екипи ги извозват с верижна техника.

Продължава и разчистването на пътищата и премахването на автомобили, отнесени от водата. Организацията е поета от кметството, което е осигурило специален паркинг за извадените коли.

По отношение на двамата задържани за мародерство, у тях са открити 4500 евро, скъпи дрехи, парфюми и лаптопи, като е установено, че са ограбили осем апартамента.

В момента в района има два контролно-пропусквателни пункта, които охраняват засегнатите домове и целят да предотвратят нови кражби.