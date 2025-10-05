РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кризисна организация за „Люлин“ и „Красно село“: Общината зове боклукът да бъде хвърлян в строителни контейнери

Живеещите в районите „Люлин“ и „Красно село“ са приканени временно да изхвърлят битовите си отпадъци в големи сиви контейнери, предназначени по принцип за строителни отпадъци. Те ще бъдат поставени на 8 места в „Люлин“ и на 3 в „Красно село“, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

От днес, 5 октомври, почистването в двата района ще се извършва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, след като изтекоха договорите със сегашната фирма. Терзиев отказа да подпише нов договор с единствения останал кандидат, тъй като фирмата поискала 420 лв. на тон отпадък при прогнозна цена 200 лв., което според него е крайно неоправдана.

Заради това в районите е въведена кризисна организация по сметопочистването за периода от 5 до 19 октомври. Столичният градоначалник увери, че събирането на боклука няма да бъде прекъснато, като призова гражданите за търпение и солидарност. Той подчерта, че общината няма да плаща „такса корупция“ и че ще се справи с предизвикателството, без да допуска завишени и неразумни цени.

„Правим тази извънредна стъпка, защото единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната, а „Софекострой“ отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас. Ако се поддадем на този натиск, ако подпишем неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция“, обясни Терзиев, допълвайки, че е мобилизиран целия ресурс на общината.

Шефът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци увери, че има пълна организация за почистването на „Люлин“ и „Красно село“ – задачите са разпределени, а проблеми в изпълнението не се очакват. Той допълни, че ще продължи и редовното събиране на боклука от обичайните сиви контейнери.

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева призова жителите временно да използват големите строителни контейнери, както и да избягват изхвърлянето на строителни, едрогабаритни и зелени отпадъци през следващите две седмици. Ако това е невъзможно, тя препоръча да се прави в съседни райони, където почистването се извършва нормално. Бобчева също апелира хората да изхвърлят разделно, за да се намали количеството отпадъци в сивите контейнери.

Кметът на „Люлин“ Георги Тодоров изрази притеснение от ситуацията, въпреки че от петък там действа кризисен щаб, а от неделя служителите на администрацията ще бъдат на терен, за да следят почистването. Той обясни, че районът е много голям – с над 130 000 официално регистрирани жители. Тодоров подчерта значението на навременната информация към гражданите, тъй като темата е свързана със здравето им.

От неделя фирмата, която се грижи за междублоковите пространства в „Люлин“, ще поеме и почистването на малките кошчета по спирките и улиците.

Подобна организация е създадена и в „Красно село“, съобщи кметът Цвета Николаева, но тя призна, че разполага само със 7 служители и търси още хора. Според нея кризата има политически и икономически причини, но не трябва жителите да стават нейни жертви. Николаева посочи, че все още няма план за почистването на шахтите и за зимната поддръжка при снеговалеж, но изрази надежда проблемът да бъде решен в рамките на 1–2 седмици.

Николаева напомни, че в „Красно село“ живеят около 90 000 души, а заедно с „Люлин“ двата района по население се равняват на град като Бургас.

