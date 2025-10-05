РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Северна Македония е предложила помощ на България след наводненията, съобщи Румен Радев

Република Северна Македония е заявила готовност да помогне на България за преодоляване на щетите от наводненията, съобщи в мрежата „Екс“ президентът Румен Радев след телефонен разговор с македонския си колега Гордана Силяновска.

Държавният глава благодари на Силяновска за съболезнованията към близките на жертвите и за предложената помощ в справянето с последиците от бедствието.

В резултат на силните дъждове и наводнения в страната има четири загинали, множество щети и прекъснато електрозахранване в някои райони. Достъпът до пострадалите места е затруднен, а аварийните и спасителни екипи, доброволци и военни продължават работа по разчистването на пътища, осигуряването на безопасност и възстановяването на нормалния начин на живот.

