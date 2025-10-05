Рали пилотът, врязъл се в публиката, е дал положителна проба за наркотици

Пилотът Нейко Нейков, който се вряза в тълпа по време на състезание във Варна, е дал положителен резултат за амфетамин при полевия тест. Това съобщи главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор „Пътна полиция“ – Варна.

При инцидента е загинал един мъж, а осем души, сред които и момиче, са ранени и настанени в болница.

Тестът за алкохол е бил отрицателен. Водачът е дал доброволно кръвна проба във Военномедицинска академия и е задържан за 24 часа.

Полицейските власти обясниха, че състезанието се е провеждало по затворен маршрут, за който важат специални правила и не се прилага Законът за движение по пътищата. Отговорността за обезопасяването на трасето и оценката на рисковите зони е била на организаторите.

Комисар Димитър Луков уточни, че според договора между организатора и МВР-Варна, полицията е имала задължение единствено да спре движението по пътя, но не и да охранява самото състезание.