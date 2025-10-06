Dacia представи евтин електрически прототип на миникола за около 15 000 евро

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нискобюджетната марка на Renault – Dacia – показа прототип на електрическа миникола, която може да струва под 15 000 евро, позиционирайки се като конкурент на евтините китайски електромобили.

Моделът, наречен Hipster Concept, е дълъг само 3 метра, тежи под 800 кг и може да достигне скорост до 90 км/ч с пробег около 150 км за едно зареждане. За да се намали цената, автомобилът е максимално опростен – с платнени седалки, ръчни прозорци и минимална електроника.

Dacia предлага идеята за нова категория малки коли в ЕС, подобна на японските Kei Cars, която би позволила по-евтино и достъпно градско придвижване. Ако регулаторите дадат благословията си, Hipster може да влезе в масово производство в Европа.

