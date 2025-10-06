Американските потребители усещат въздействието на тарифите на Тръмп

Вносните тарифи, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, започват да оказват влияние върху цените на дребно на различни стоки в САЩ – от консервирана супа до авточасти, според Financial Times. Вестникът цитира официални данни и изявления на компании, отбелязващи покачване на цените на вносните стоки с изчерпването на старите запаси.

Според Бюрото по трудова статистика на САЩ, между март и август 2025 г. цените на аудио оборудването са се увеличили с 14%, докато тези на роклите са скочили с 8 процента.

Увеличението на цените на инструментите и домакинските стоки

е било с 5 на сто. Вестникът отбелязва, че САЩ внасят по-голямата част от тези стоки.

Според изследователската фирма Telsey Advisory Group, която следи цените в магазините, водещите търговци на дребно са повишили цените на 11 от 29 така наречени „меки“ артикула (тениски, ризи, обувки и други) и 12 от 18 „твърди“ артикула (велосипеди, съдомиялни машини и други).

„Всичко това показва, че тарифите започват да оказват влияние и водят до покачване на цените“, отбеляза анализаторът на Telsey Джо Фелдман.