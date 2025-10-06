КЗП пусна обновена версия на портала „Колко струва“

Комисията за защита на потребителите представи новата версия на портала „Колко струва“ (kolkostruva.bg), която позволява на гражданите ежедневно да сравняват цените на основни продукти в различни търговски вериги.

Обновената платформа осигурява подобрен достъп до актуална ценова информация от обектите в страната и е разработена съгласно Закона за въвеждане на еврото като инструмент за повишаване на пазарната прозрачност.

Системата обединява ценовите данни, подавани ежедневно от задължените по закон търговски вериги, и обработва милиони записи на ден. Потребителите могат лесно да изберат населеното място и продукта, който ги интересува, и да видят цените за текущия и предходния ден, както и информация за промоции, отбелязват от КЗП

Порталът предоставя данни за 101 основни продукта от голямата потребителска кошница. Достъпът е напълно безплатен, не изисква регистрация и е оптимизиран за използване от различни устройства.

Според КЗП новата версия на „Колко струва“ надгражда предишната инфраструктура чрез по-интуитивен интерфейс, технологична устойчивост и по-голяма точност на данните.

Първоначалната версия на интернет портала беше пусната в действие на 30 септември.