Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова се явиха доброволно пред антикорупционната комисия, но не бяха разпитани

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова се явиха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Тримата обаче не бяха разпитани.

„Дойдохме тук, за да кажем истината. Тя трябва да се знае – политическите затворници трябва да бъдат освободени“, заяви Кирил Петков, като добави, че четирима души са държани в ареста от три месеца, без да бъдат викани за свидетели.

Асен Василев коментира, че няма развитие по тяхното искане за разпит. „Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста“, допълни той.

Пред сградата на КПК тримата представители на ПП бяха посрещнати от активисти на „ДПС – Ново начало“. „Искаме закриване на КПК, защото е бухалка на ПП–ДБ“, посочи пред журналисти Радослав Ревански, кмет на Белица.