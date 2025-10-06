РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова се явиха доброволно пред антикорупционната комисия, но не бяха разпитани

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова се явиха доброволно пред антикорупционната комисия, но не бяха разпитани

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова се явиха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Тримата обаче не бяха разпитани.

„Дойдохме тук, за да кажем истината. Тя трябва да се знае – политическите затворници трябва да бъдат освободени“, заяви Кирил Петков, като добави, че четирима души са държани в ареста от три месеца, без да бъдат викани за свидетели.

Асен Василев коментира, че няма развитие по тяхното искане за разпит. „Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста“, допълни той.

Пред сградата на КПК тримата представители на ПП бяха посрещнати от активисти на „ДПС – Ново начало“. „Искаме закриване на КПК, защото е бухалка на ПП–ДБ“, посочи пред журналисти Радослав Ревански, кмет на Белица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени