Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за минималната заплата от 1213 лева през 2026 година

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за новия размер на минималната заплата за 2026 година. Това стана ясно по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден проектът на постановление на Министерския съвет.

Предложението, представено от социалния министър Борислав Гуцанов, е от 1 януари 2026 година минималната заплата да стане 1213 лева (620,20 евро), което е ръст от 12,6% спрямо сегашния ѝ размер. Според министъра увеличението ще засегне около 600 000 работещи, включително заетите в социалните услуги и участниците в програми за заетост.

Работодателските организации се обявиха против предложения ръст и настояха механизмът за определяне на МРЗ, заложен в Кодекса на труда, да бъде преразгледан. Те изразиха опасения, че административното покачване на заплатата не отразява реалното състояние на икономиката. Синдикатите подкрепиха предложението, аргументирайки се, че увеличението е необходимо за намаляване на бедността и повишаване на покупателната способност.

След заседанието стана ясно, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи процедурата по приемане на постановлението, съгласно законовите изисквания, въпреки липсата на съгласие между социалните партньори.

