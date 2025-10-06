Виктор Чаушев е новият заместник-кмет на София по транспорт и градска мобилност

Виктор Чаушев поема ресор „Транспорт и градска мобилност“ в Столичната община от 13 октомври. Това съобщи кметът Васил Терзиев. Новият заместник-кмет ще се съсредоточи върху реформата в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните нужди на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града.

Терзиев представи Чаушев като професионалист с богат опит в анализа и оптимизацията на обществения транспорт.

През 2022 година той е бил съветник на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, където е отговарял за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за свързаните с него реформи.