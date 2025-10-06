Tesla загатва за мистериозен нов продукт, който ще бъде разкрит тази седмица

Tesla подгрява очакванията с тийзър за мистериозен нов продукт, чиято премиера е планирана за вторник, 7 октомври.

Тийзърът е двусмислен, което предизвиква множество спекулации.

В неделя Tesla публикува кратко видео в платформата X (бивш Twitter), показващо няколко секунди въртящ се обект — изглежда като колело или вентилатор — и завършващо с датата „10/7“.

Заради неясния характер на видеото хората спекулират какво точно компанията ще разкрие във вторник.

Разбира се, понеже Tesla е автомобилен производител, повечето веднага ще предположат, че това е колело. Въпреки това, поради начина, по който е подреден обектът и липсата на гайки, аз се съмнявам, че става дума за истинско колело.

Ако все пак е свързано с колело, по-вероятно е да става дума за капак на джанта (wheel cover).

Това би могло да означава, че Tesla ще представи новата, олекотена версия на Model Y. От гледна точка на времето това би имало логика, тъй като се очакваше компанията да пусне по-евтин Model Y в началото на четвъртото тримесечие.

От друга страна, може и да е вентилатор. Но какъв продукт на Tesla би имал вентилатор?

Илон Мъск отдавна обсъжда възможността Tesla да разработи HVAC система (отопление, вентилация и климатизация), но до момента няма сериозни доказателства, че компанията реално работи по такава.

Може би става дума за следващото поколение Roadster? Възможно е Tesla да е добавила вентилатори за по-добро притискане към пътя (downforce). Това също би било логично по отношение на времето, тъй като Мъск обещава демонстрация до края на годината — макар че сме чували това обещание и преди.

Междувременно няколко медии съобщават, че Ferrari ще представи своя първи електрически автомобил също тази седмица, така че Tesla може би се опитва да „открадне малко от вниманието“.

