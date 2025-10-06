Активираха системата BG-Alert за района на „Елените“ заради очаквани обилни валежи

Областният управител на Бургас Владимир Крумов разпореди активирането на системата за ранно предупреждение BG-Alert за района на вилно селище „Елените“.

В следващите 24 часа всички, намиращи се в района, ще получават предупреждение със следния текст: „Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. Елените, общ. Несебър, се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност!“

Мярката е превантивна и цели гарантиране безопасността на хората заради очакваните силни валежи и вече компрометираната инфраструктура в района след последните наводнения. От Кризисния щаб призовават гражданите да следват стриктно указанията на органите на реда и на пожарната служба.

Поради силната напоеност на почвата и опасността от нови свлачища и наводнения, достъпът до „Елените“ ще остане ограничен през следващите дни, уточняват от областната администрация.