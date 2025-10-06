РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кръвната проба на пилота Нейко Нейков е отрицателна за амфетамини

Нейко Нейков

Пилотът Нейко Нейков, който вчера по време на автомобилното състезание край Аладжа манастир не успя да вземе завой и се вряза в хора от публиката, причинявайки смъртта на един човек, ще бъде освободен от ареста, съобщиха от пресцентъра на варненската окръжна прокуратура.

По информация на БНТ резултатът от кръвната му проба е готов и той е отрицателен за амфетамини. Припомняме, че при първоначално дадения полеви тест резултатът за амфетамин бе положителен.

Но след кръвната проба Нейков няма да бъде привлечен към наказателна отговорност, тъй като, както отбелязват от варненската окръжна прокуратура инцидентът не е пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата.

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политика, която е направила оглед на мястото на катастрофата, смята, че причина за инцидента е грешка на организатора на състезанието.

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

