Тази 5-минутна сутрешна тренировка възстановява силата на тялото след 50

Започнете деня си с тази бърза 5-минутна тренировка, за да подобрите кръвообращението, събудите мускулите си и изградите сила.
Влизането в 50-те години идва със значителни хормонални промени — особено спад на естрогена. Естрогенът подпомага формирането на костите и изграждането на мускулни клетки, така че при неговото намаляване костната плътност и чистата мускулна маса естествено спадат, казва Шана Мисет Нелсън, главен изпълнителен директор и главен хореограф на Jazzercise, Inc. Изграждането и поддържането на сила на цялото тяло е от решаващо значение за активен и независим живот. По-долу Нелсън споделя проста петминутна сутрешна тренировка, която помага да възстановите силата си след 50.
„Силните мускули и кости не само подобряват състава на тялото — те също предпазват от болести, подобряват подвижността и правят ежедневните дейности като изкачване на стълби, носене на пазарски чанти или изправяне от пода по-лесни и по-безопасни“, подчертава Нелсън.
Отделянето на само пет минути сутрин за упражнения може значително да повлияе на цялостното здраве и тонус.
1. Клекове
„Това упражнение изгражда сила в краката и седалището — от съществено значение за баланс и подвижност,“ казва Нелсън.
- Застанете изправени, с крака на ширината на раменете.
- Протегнете ръце напред или ги сложете на ханша.
- Свийте коленете и тазобедрените стави, за да слезете в клек.
- Спуснете се, докато бедрата ви станат успоредни на пода.
- Натиснете с петите, за да се изправите отново.
- Започнете само с теглото на тялото; добавете тежести, когато напреднете.
- Изпълнете 3 серии по 12 повторения.
2. Лицеви опори
„Лицевите опори укрепват ръцете, гърдите и раменете за повдигащи и бутащи движения,“ казва Нелсън.
- Застанете в позиция „планк“ с ръце под раменете и тяло в права линия.
- Свийте лактите и спуснете гърдите към пода.
- Поддържайте тялото право.
- Изтласкайте се обратно нагоре.
- За по-лека версия коленичете или правете лицеви опори до стена.
- Изпълнете 3 серии по 8–10 повторения.
3. Планк
Планковете активират коремните мускули, подобряват стойката и поддържат здравето на гръбнака.
- Застанете на предмишници, с лакти под раменете и тяло право от глава до пети.
- Стегнете краката, седалището и корема.
- Задръжте 20–30 секунди, 3 серии, като постепенно увеличавате времето.
4. Изправяне от пода
„Това е едно от най-важните умения за дългосрочна независимост и качество на живот,“ отбелязва Нелсън.
- Седнете на пода с кръстосани крака.
- Опитайте се да се изправите без да използвате ръце, колене или допълнителна опора.
- Изпълнете 3–5 контролирани повторения.
5. Многопосочни подскоци
- Застанете изправени, крака на ширината на бедрата.
- Отпуснете ръцете покрай тялото.
- Свийте коленете, леко наведете таза и скочете в определена посока (напред, встрани или назад).
- Замахнете с ръце за повече сила.
- Кацнете меко на пръсти.
- Без пауза преминете към следващия скок.
- Изпълнявайте 30 секунди.
