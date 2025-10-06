Акциите на Critical Metals, която добива редкоземни метали, скочиха със 75%

Акциите на американската компания Critical Metals, която, наред с други неща, добива редкоземни метали в Гренландия, се повишиха със 75 процента. Това се дължи на репортаж на Ройтерс, позоваващ се на източници, че администрацията на Тръмп може да закупи дял в Critical Metals.

Според източници, подобна сделка би дала на Съединените щати директен достъп до находището на редкоземни метали Tanbreez в Гренландия. Президентът Тръмп по-рано заяви, че би искал да анексира Гренландия.

Ръководителят на Tanbreez, компанията, която управлява находището, заяви, че през 2024 г. Съединените щати са настоявали компанията да не бъде продадена на китайски корпорации. Critical Metals в крайна сметка придоби компанията за 5 милиона долара в брой и 211 милиона долара в акции.

Администрацията на президента на САЩ активно проявява интерес към редкоземните метали,

които са от съществено значение за производството на електроника, включително чипове. САЩ преди това придобиха дялове в Lithium Americas и MP Materials, и двете компании в този сектор.

А днес беше обявено, че

САЩ обсъждат съвместно разработване на редкоземни метали с Турция.

В отговор на запитване на Ройтерс, администрацията на САЩ заяви, че няма споразумения с Critical Metals, но като цяло „стотици компании са се свързали с администрацията, настоявайки за инвестиции в техните проекти за критични минерали“.