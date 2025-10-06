РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Националната информационна кампания за еврото продължава в Ловеч и Габрово

Одобрена е бюджетната процедура за 2026 година, официалната валута в документите ще бъде евро

Представителите на местните власти, бизнеса и гражданите на Ловеч и Габрово ще имат възможност да се срещнат с представители на водещите институции по присъединяването на България към еврозоната.

Събитията са част от информационната кампания и в тях ще вземат участие експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, както и партньорите ни от Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други. 

Целта на информационната кампания е широката общественост да получи подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Първата среща ще е на 6 октомври в Ловеч, а на 7 октомври ще е тази в Габрово.

Информационните събития ще се излъчват на живо на: evroto.bg :: На живо и  на https://www.facebook.com/zaevrotobg?locale=bg_BG

Националната информационна кампания за еврото започва от Бургас на 2 септември.

