Масово се строи върху реки и дюни, заяви бившият екоминистър Юлиан Попов

Курортите „Златни пясъци“ и „Слънчев бряг“ са изградени върху дюни, а реки са запечатани под бетон. В София и „Св. св. Константин и Елена“ също има строежи върху речни легла – практика, която е станала масова. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов в ефира на NOVA по повод бедствието в курорта „Елените“.

По думите му, потопът е резултат както от необичайно обилни валежи, така и от дългогодишно неглижиране на проблема със застрояването. „През 2023 година след наводненията около Царево беше изготвен доклад, който посочи климатичните промени като ключов фактор. Но законът остава неясен и дефектен относно строителните дейности“, каза Попов.

Той уточни, че в „Елените“ има две реки – Дращела и Козлука, върху които са изградени сгради, което е „абсолютно недопустимо“. А подобни нарушения не са дело на един човек или партия, а на цяла система от институции, включително кадастъра и Басейновите дирекции.

Експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов подчерта, че строителството върху речни легла е пряко забранено от Закона за водите и Закона за устройство на територията. „Асфалтиране и бетониране по водосборни зони е престъпно. Отговорността е на общините, Дирекцията за национален строителен контрол и Басейновите дирекции. Тези институции трябва да бъдат съдени“, каза той.

Климатологът и експерт по зелени политики Георги Стефанов настоя за национален план за превенция. „Всички незаконни строежи върху речни корита трябва да бъдат разрушени. Вероятно става дума за стотици обекти в цялата страна. Климатът се променя и наводненията стават все по-чести – държавата трябва да картографира рисковите територии и да ги застрахова“, изтъкна Стефанов.