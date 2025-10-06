Bloomberg посочи вероятния наследник на Тим Кук в Apple

Джон Тернус вероятно ще наследи Тим Кук като главен изпълнителен директор на Apple, съобщава Bloomberg. В компанията той се смята за най-подходящия кандидат.

Както отбелязва агенцията, Тим Кук ще навърши 65 години следващия месец и много от хората от висшия мениджърски екип вече са напуснали Apple. Сред тях е Джеф Уилямс, главен оперативен директор на компанията, дясната ръка на главния изпълнителен директор и човекът, когото мнозина смятат за потенциален наследник.

Агенцията посочва Джон Тернус като най-вероятния наследник на Тим Кук поради възрастта му

(сега е на 50 години, на същата възраст като настоящия главен изпълнителен директор, когато пое Apple) и специфичния характер на работата му.

Джон Тернус ръководи разработването на хардуер, а Apple „има по-голяма нужда от технически специалист, отколкото от мениджър продажби или главен оперативен директор“.

В крайна сметка, въпреки ръста на продажбите и броя на продуктите под ръководството на Тим Кук, Apple не е предложила почти нищо на потребителите по отношение на революционни технологии, смята Bloomberg.