Стотици алпинисти продължават да са заложници на връх Еверест след снежна буря

връх Еверест

Стотици алпинисти на източното подножие на връх Еверест станаха жертва на обилен снеговалеж, съобщава в. „Индипендънт“.

Опитните планинари са се изкачили на над 4900 метра надморска височина, когато ги е застигнала снежна буря. Досега спасители са оказали помощ на над 350 души и са ги придружили до малкия град Цюдан. Въпреки това най-малко един турист е загинал. Предполага се, че смъртта е настъпила вследствие на продължителното излагане на екстремен студ.

Много алпинисти са описали, че са страдали от хипотермия, въпреки че са били облечени с подходящо облекло. Налагало се е да чистят снега от палатките си на всеки 10 минути, за да не рухнат.

Напливът от туристи в региона се дължи на осемдневния национален празник в Китай (Златната седмица).

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

