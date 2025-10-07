Желязков обсъди с турския главен прокурор сигурността на корабоплаването в Черно море

Премиерът Росен Желязков проведе разговор в Министеркия съвет с главния прокурор към Върховния апелативен съд на Турция Мухсин Шентюрк. По време на срещата си те обсъдиха безопасността на корабоплаването в Черно море и ефективните действия на противоминната група в сътрудничество с Румъния.

Съвместните усилия на българските, румънските и турските военноморски сили са признати за пример на сътрудничество и координация в усложнената геополитическа обстановка, коментират от пресцентъра на Министерския съвет.

По време на срещата Желязков и Шентюрк се обединиха около разбирането за огромната роля на съвместните усилия на България и Турция в борбата срещу трансграничната престъпност, тероризма, наркотрафика, прането на пари, трафика на хора, цигари и петрол. Премиерът Желязков подчерта и че е от взаимен интерес сътрудничеството между България и Турция да се задълбочи в сферите на икономиката, търговията и свързаността.

„Партньорството винаги е базирано на доверие„, отбеляза министър-председателят Росен Желязков в хода на срещата. Той добави и че всички форми на двустранно сътрудничество са на най-високо ниво, като специално акцентира върху ползотворния политически диалог и доброто партньорство между службите на двете държави.

Резултатът са повече гаранции за сигурността не само на България и Турция, но и на Европа благодарение на успешното противодействие на нелегалната миграция и охраната на общата граница, която е и външна граница на Европейския съюз.

От своя страна Мухсин Шентюрк също потвърди, че двете държави заедно са по-силни срещу организираната и трансграничната престъпност. Специално изтъкна отличното ниво на сътрудничество между службите и правоохранителните органи на България и Турция. По думите му именно партньорството е важно за сигурността на двете страни.