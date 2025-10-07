Йогата успокоява ума, но сърцето има нужда от малко повече

В продължение на десетилетия йогата е била ценена заради способността си да намалява стреса, да подобрява гъвкавостта и да изостря ума. Но ново изследване предполага, че когато става дума за сърдечно-съдово здраве, само йога може да не осигури резултатите, които мнозина очакват.

Проучването, проведено от изследователи от Университета в Шарджа (ОАЕ) и Академията за висше образование „Манипал“ в Индия, анализирало десет различни изследвания, сравняващи йога с други форми на физическа активност при хора, водещи заседнал начин на живот.

Резултатите били смесени. Някои хора на средна възраст, които практикували „гореща“ йога в продължение на осем седмици, показали леко подобрение в кръвотока, но артериите им останали твърди. При по-млади участници не били отчетени значими промени. Експертите обясняват това с изходното състояние на съдовете – по-възрастните имат по-твърди артерии и съответно повече възможности за подобрение, докато младите обикновено започват с по-здрави съдове.

Дори интензивните занимания по йога в затоплени помещения, като Бикрам йога, не показали значителни резултати по отношение на еластичността на артериите.

Упражнения, които наистина стимулират сърцето

Докато йогата предлага ползи за психиката и гъвкавостта, изследването подчертава три вида упражнения, които по-добре подпомагат съдовото здраве:

Тай Чи – плавната, медитативна китайска практика подобрява функцията на кръвоносните съдове, като поставя акцент върху дишането и баланса.

Пилатес с реформър – комбинира сила на ядрото, концентрация и прецизен контрол; показва постоянни подобрения във функцията на ендотела – вътрешната обвивка на артериите.

Интервални тренировки с висока интензивност (HIIT) – кратки серии от интензивна активност, последвани от почивка, ефективно намаляват твърдостта на артериите, особено при по-хладни условия.

Намиране на баланса

Основният извод за любителите на фитнеса? Йогата остава ценна за облекчаване на стреса, поддържане на баланса и гъвкавостта, но за добро сърдечно здраве трябва да се комбинира с упражнения, които натоварват сърдечно-съдовата система.

Д-р Дейвид добавя:

„Публичните здравни кампании могат да подчертаят, че движението е лекарство. Заседналият начин на живот е новото пушене – тихо, коварно и отнема години от живота на артериите.“

Комбинирането на йога с по-интензивни тренировки може да направи програмата за поддържане на здраво сърце по-ефективна и устойчива.

Усърдните практики като йога носят умствена яснота, намаляват стреса и подобряват гъвкавостта, но за истинска защита на сърцето и артериите е препоръчително да добавите Пилатес, Тай Чи или HIIT към седмичната си рутина. За онези, които се стремят към дълголетие и сърдечно-съдова устойчивост, само йогата не е достатъчна — балансираната комбинация от упражнения е рецептата за по-здраво сърце.

