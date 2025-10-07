ОПЕК+ не е обмисляла увеличаване на производството над 137 000 барела на ден

Осемте страни от ОПЕК+ не са обмисляли увеличаване на производството над 137 000 барела на ден на онлайн среща в неделя, заяви руският вицепремиер Александър Новак. Ройтерс съобщи, че Саудитска Арабия е настоявала за превишаване на този праг.

Според агенцията, Русия е предложила увеличаване на производството със 137 000 барела на ден. Саудитска Арабия обаче е предложила да увеличи производството с 274 000, 411 000 и 548 000 барела на ден. В официалното прессъобщение след срещата се посочва, че страните са подкрепили предложението на Русия.

Александър Новак обаче твърди, че

Русия и Саудитска Арабия имат „сходно мнение“ по въпроса за увеличаването на производството от алианса.

Той добави, че ОПЕК+ взема решения за увеличаване на производството след анализ на ситуацията на петролния пазар.

В резултат на това ноемврийската квота на Русия беше увеличена от 9.49 милиона на 9.53 милиона барела на ден, без да се включва компенсацията за свръхпроизводство. Квотата на Саудитска Арабия беше увеличена от 10.02 милиона на 10.06 милиона барела на ден. Решението беше взето, като се вземат предвид „стабилните глобални икономически перспективи и благоприятните пазарни условия“, отразени в ниските запаси от петрол, отбелязва от алианса.