Външното министерство оказва съдействие по случая със задържания в Украйна български гражданин

На 23 септември родителите на задържания в Украйна български гражданин Любомир Киров са информирали Генералното консулство в Одеса, че синът им не подлежи на мобилизация заради здравословното му състояние. Това съобщава министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на депутатски въпрос от Явор Божанков от ПП–ДБ, предаде БТА.

Същия ден президентската институция изпрати писмо до външното министерство с призив случаят да бъде изяснен. От МВнР посочиха, че Киров има двойно – българско и украинско – гражданство и подлежи на мобилизация съгласно украинското законодателство.

Министър Георгиев уточнява, че веднага след сигнала за задържането – на 2 септември, са предприети всички възможни стъпки за оказване на съдействие и защита на неговите права. Консулството в Одеса поддържа постоянна връзка с родителите му и продължава да им оказва необходимата подкрепа.