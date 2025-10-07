България е завършила прегледите по присъединяването към ОИСР в 14 от общо 25 комитета

България е приключила прегледите по присъединяването си към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в 14 от общо 25 комитета. Това съобщи министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на парламентарен въпрос от депутата от ПП–ДБ Мартин Димитров, публикуван на сайта на Народното събрание, предаде БТА.

По думите на министъра, прегледите в комитета по здравеопазване и в комитета по научна и технологична политика също са практически приключени и предстои получаването на формалните становища. Така броят на завършените комитети ще достигне 16.

Георгиев уточнява, че политическата цел е техническите прегледи да приключат до края на 2025 година или през първите месеци на 2026 година, което би позволило държавите членки на организацията да вземат решение за покана към България през средата на следващата година и да финализират процеса на присъединяване до края на 2026 година.

Външният министър подчертава ключовата роля на Народното събрание в този заключителен етап, тъй като приключването на процеса е свързано с приемане на законодателни промени в изпълнение на препоръките на ОИСР. Част от законопроектите вече са внесени, а останалите ще бъдат представени в следващите седмици.

От решаващо значение е тези законопроекти да бъдат разгледани с приоритет и, ако е възможно, гласувани до края на октомври, за да се спази графикът за приключване на техническите прегледи.

Министерският съвет предстои да внесе в парламента предложение за ратифициране на споразумението между България и ОИСР във връзка с привилегиите и имунитетите на организацията, подписано на 3 юни 2025 година. в Париж. Това е сред задължителните условия за финализиране на присъединителния процес.

„Успешното приключване на преговорите и реализирането на пълноправно членство на България през 2026 година зависи в решаваща степен от доброто сътрудничество между изпълнителната и законодателната власт“, подчерта външният министър.