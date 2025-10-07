Енергийни компании ще похарчат 50 млрд. долара за нови тръбопроводи в САЩ

Енергийни компании инвестират почти 50 милиарда долара в нови и предстоящи да бъдат проектирани тръбопроводи през следващите пет години, за да се възползват от бума в търсенето на природен газ и регулаторните промени на американския президент Доналд Тръмп. Фирмите за транспортиране, съхраняване и преработка на петролни и газови продукти изграждат или планират тръбопроводи с дължина 8800 мили на територията на Америка, за да отговорят на рекордния износ на втечнен природен газ и търсенето на центровете за данни, констатира консултантската група за енергетика Wood Mackenzie.

Министерството на енергетиката на Съединените щати очаква потреблението на синьо гориво в Америка да се увеличи с 1% през тази година – до рекордните 27.9 милиарда кубични метра на ден. Само през септември експортът на втечнен природен газ (LNG) от Щатите – най-големият износител на суровината в света, достигна рекордните 9.4 милиона тона.

Тъй като търсенето на природен газ се увеличи рязко, са необходими повече доставки. Но те не могат да бъдат изпратени в големи количества поради липсата на тръбопроводи и преработватели – съоръженията и обектите, необходими за рафинирането на суровината за транспорт.

„Не е възможно извеждането на газ от Пермския басейн“, коментира Джейми Уелч, главен изпълнителен директор на Kinetik – компания за тръбопроводи, развиваща дейност в региона.

С увеличението на производството на суров петрол в Пермския басейн – район, простиращ се от Западен Тексас до Югоизточно Ню Мексико, където се помпа повече от половината черно злато на страната – се е повишил и добива на природен газ, страничен продукт от производството на петрол. Застаряващите кладенци качват и обемите синьо гориво, както и невъзможността за отстраняването му.

Инвестициите и натрупаните строителни задължения в най-големите компании за тръбопроводи в страната достигат рекордни нива. Kinder Morgan, която пренася 40% от природния газ на американска земя, има недовършени поръчки за 9.3 милиарда долара, за които има клиенти – най-голямото количество от седем години насам.

Enbridge, със седалище в Канада, която транспортира 20% от консумираното американско синьо гориво, има натрупани задължения за 13.9 милиарда канадски долара (10 милиона долара).

Базираният в Хюстън Kinder Morgan планира да похарчи поне 2.3 милиарда долара за капиталови разходи за растеж през тази година и може да ги увеличи до 3 милиарда долара през следващите две до три години – почти двойно повече от сумата, която прогнозираше доскоро. „Това е една от най-добрите възможности в живота ни, в кариерата ни“, споделя Дейвид Мишелс, главен финансов директор на гиганта от Тексас.

В Съединените щати има осем терминала за износ на втечнен природен газ, почти всичките – по крайбрежието на Мексиканския залив, като се планират и други разширения, според Енергийната информационна администрация на страната (EIA). East Daley Analytics пък посочва, че вече са предложени над 375 центъра за данни в Америка, които ще изискват общ допълнителен енергиен капацитет от над 180 гигавата.

Засега операторите на тръбопроводи започват проекти в цялата страна и голяма част от дейността е съсредоточена в Тексас. В Пермския басейн се изграждат или разширяват 2.73 млрд. куб. м тръбопроводи. По крайбрежието на Мексиканския залив в Тексас, Луизиана и Мисисипи се прокарват други 3.7 млрд. куб. м. нови тръби, според East Daley Analytics. В края на миналата година Matterhorn Express, най-новият газопровод за природен газ в Пермския басейн, беше открит и вече е напълно ангажиран, а операторите обмислят разширяването му.

„Всички системи са готови“, каза Кейтлин Тесин, вицепрезидент по пазарните иновации и развитието на бизнеса в Мексиканския залив в Enbridge. „Клиентите и пазарът са жадни за природен газ.“

Неочакваният проблем със синьото горива в Пермското находище обаче е добивът на суров петрол. Докато цените на черното злато се задържат над средата на 65 щ. долара за барел, производството на газ ще продължи да се увеличава. Но ако паднат до 50, тогава ще бъде загубен много газ, защото ще спрат петролните сондажи, твърди Юджийн Ким, директор на изследванията за Северна и Южна Америка в Wood Mackenzie.