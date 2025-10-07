МВР-шефът Митов и Сарафов на сгледа с прокурор №1 на Турция

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с главния прокурор на Република Турция Мухсин Шентюрк. Главният прокурор на Турция е на посещение в България във връзка с Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни.

В хода на разговорите беше споделена високата оценка за двустранните отношения, в това число – между правоохранителните органи, се казва в съобщение на МВР. Подчертан беше общият ангажимент за продължаване на добрата координация и надграждане на взаимодействието. Беше изтъкната важността на общите приоритети на съвместната работа, сред които борбата с нелегалната миграция, трафика на хора и наркотици, киберпрестъпленията, тероризма, пише още там.

Министър Митов изказа благодарност към турската страна за отличното и резултатно сътрудничество в противодействието на нелегалната миграция и ефективната охрана на общата граница.

В края на срещата министър Митов и главен прокурор Шентюрк изразиха готовност за продължаване на активния и ползотворен диалог по всички въпроси от взаимен интерес.

В работната дискусия участваха и.ф. главният прокурор на Република България Борислав Сарафов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.