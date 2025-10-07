РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От „Спаси София“ настояват за заем до 3 млн. лева за общинското дружество „Софекострой“

Борис Бонев, "Спаси София" иска преразглеждане на решението за нощния транспорт в столицата

Борис Бонев, председателят на групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет, обяви в ефира на БНР, че на общинското дружество „Софекострой“ трябва да бъде отпуснат заем до 3 милиона лева заем, за да може то да си закупи в спешен порядък техника за почистване на столицата.

Причината е кризата с боклука в столичните райони „Красно село“ и „Люлин“, където поради изтекъл договор с досегашната фирма, отпадъците трябва да се събират от други. От Ботевград и Елин Пелин изразиха готовност да помогнат с два камиона безвъзмездна помощ за кризисната ситуация.

Бонев настоя със заема да се купят най-вече камиони и кофи за боклук и така да се увеличи общинският капацитет и по този начин да се минимизира риска от бъдещи кризи с отпадъците. Той бе категоричен, че кризи с боклука предстоят, тъй като в повечето зони на София и договорите, и техните удължения изтичат в края на 2025 година.

