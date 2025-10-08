РЕГИСТРИРАЙ СЕ
IBM и Anthropic обединяват сили за внедряването на сигурни корпоративни AI агенти

Американската тегнологична компания IBM и Anthropic обявиха стратегическо партньорство за разработване на по-сигурни и ефективни решения с изкуствен интелект (AI) за бизнеса. Чрез него мощният езиков модел Claude ще бъде интегриран в софтуерните продукти на IBM, започвайки с нова AI среда за разработка (IDE).

Новата платформа цели да улесни програмистите, като автоматизира задачи по модернизация на приложения, генериране и преглед на код, тестване и поддръжка. Първите тестове показват до 45% ръст на продуктивността без компромис със сигурността.

IBM придобива AI консултантската компания Hakkoda

Партньорството се фокусира върху създаването на надежден и управляем изкуствен интелект, който отговаря на строгите изисквания на корпоративната инфраструктура. Освен това, IBM и Anthropic ще разработят наръчник за сигурно проектиране и управление на AI агенти и ще подкрепят отворени стандарти за внедряване на изкуствен интелект в бизнеса.

Целта е да се ускори дигиталната трансформация и да се осигурят дългосрочни облаги за компаниите и техните клиенти.

