България е сред водещите 10 търговски партньори на Грузия с 640.4 млн. долара

Нов посланик ще представлява Грузия в България. Зураб Хамашуридзе е връчил копия на акредитивните си писма на заместник-министърът на външните работи Елена Шекерлетова.

България традиционно разглежда Грузия като свой важен партньор в региона на Южен Кавказ и широкия Черноморски регион и разчита на конструктивно сътрудничество със страните от региона, включително Грузия, за постигане и поддържане на сигурност, стабилност и икономически просперитет.

Посланик Хамашуридзе откроява като ключова област за сътрудничество определи икономическата, особено по линия на търговията и свързаността във всичките й аспекти.

Потвърдено е желанието и на двете страни да развиват всеобхватно, дългосрочно и взаимноизгодно търговско-икономическо сътрудничество, включително участието в проекти по линия на свързаността Европа-Азия.

Грузия (на грузински: Сакартвело) е държава в Източна Европа, на източния бряг на Черно море, между Русия и Турция, на границата между Европа и Азия. Поради това страната се разглежда често като част от съвременна Европа, но някои институции я причисляват към Източна Европа, а други – и към Европа, и към Предна Азия.

Грузия е една от страните обхванати от Европейската политика на съседство.

През 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия, което включва дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (DCFTA), въвеждаща преференциален търговски режим между Грузия и Европейския съюз.

Двустранният стокообмен с Грузия в последните години се развива интензивно, като страната ни традиционно поддържа позиция сред водещите 10 търговски партньори на Грузия.

През миналата година двустранният стокоомен възлиза на 640.4 млн. щатски долара, като расте с 1 процент. Българският износ е бил за 424 млн. долара, а вносът – 216.4 млн. долара. Търговското салдо е положително за България.

Водещи стоки в експорта ни са нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите, медикаменти, трактори, автомобилни превозни средства за транспорт на стоки и други. От Грузия внасяме медни руди и техните концентрати, руди на благородните метали и техните концентрати, минерални или химични азотни торове, необработен алуминй, отпадъци и отломки от мед и други.

Между двете страни е създадена Междуправителствената българско-грузинска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Грузия в България към края на 2024 г. възлизат на 20.2 млн. евро.