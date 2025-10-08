Борисов поиска от Терзиев извънреден закон за кризата с боклука, щял да му осигури подкрепа от ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира кризата с боклука в София, като я сравни с предишни проблеми по времето, когато е бил кмет на града. Той припомни, че при неговото управление сметището в Суходол било затворено, а след това бившият премиер Станишев прибрал кофите за боклук от столицата. „Аз се преборих с това сам“, изтъкна водачът на герберите.

Борисов посочи, че няма да се фокусира върху грешките на сегашния кмет Вaсил Терзиев, но подчерта, че още когато „Спаси София“ е напуснала коалицията, е разбрал, че се подготвят „лукави действия“ в столицата. Пред парламентарните репортери лидерът на ГЕРБ предложи на Терзиев да внесе един лист хартия чрез своите депутати за извънреден закон, който да позволи закупуването на камиони за боклук без обществени поръчки.

„Ще има 66 депутати „за“, ако иска да свърши работа и нещо му пречи. Днес да го внесе – мобилизация, национализация, каквото иска, но да дойде с решение и да каже, че така ще изчисти боклука“, настоя Борисов.

Борисов и Тръмп-младши

След като Борисов потвърди, че през април е провел разговор със сина на американския президент Доналд Тръмп, въпросите около срещата му продължават да предизвикват интерес.

В понеделник лидерът на ГЕРБ призна пред журналиста Николай Бареков, който го посрещна пред дома му в Банкя, че е разговарял с Доналд Тръмп-младши и че е лобирал за американски инвестиции в проекта „Балкански поток“, както и за отмяна на санкциите по закона „Магнитски“ срещу бившия финансов министър Владислав Горанов.

Ден по-късно лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че е подал сигнал до прокуратурата срещу Борисов за съмнения в държавна измяна, позовавайки се на статия в „Уолстрийт джърнъл“ в която се споменава предполагаем разговор между Борисов и Доналд Тръмп. Костадинов заяви, че не може да има доверие на Борисов и че подобни действия са заплаха за националната сигурност. По думите му продажбата на единствената функционираща газова тръба не може да се представя като инвестиция, още повече, че инфраструктурата не е напълно изплатена. Той допълни, че в материала се твърди как Тръмп-младши е отказал предложението на Борисов и не е проявил интерес.

„За частни срещи с деца на мои приятели на един неформален обяд, от който не произлиза нищо освен да си разкажем какво е станало, откакто не сме се виждали с баща му, аз не виждам какво да ви разкажа. Ако имаше какво да ви разкажа, аз съм щял да разкажа“, каза още Борисов в отговор на въпрос на репортер за какво точно водачът на герберите е разговарял с Тръмп-младши.

Борисов повтори, че не е ставало въпрос за изкарването на Делян Пеевски от списъка „Магнитски“, а само, че се опитва да помогне „с всички сили“ на бившия финансов министър Владислав Горанов. „Опитвам се, защото знам, че не е виновен. Не е ставало въпрос за Пеевски, стана въпрос за това, което причиняваха и на баща му Тръмп – арести, извличане от вкъщи, шампанско и сълзи в Министерски съвет, радост и кючеци, заря“, заяви лидерът на ГЕРБ.