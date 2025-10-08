„Шелли Груп“ надхвърли очакванията за приходите и отчете 170.9 млн. лева

По предварителни данни към края на деветмесечието „Шелли Груп“ ЕД отчита увеличение на консолидираните приходи от продажби на Shelly устройства и свързаните с тях услуги спрямо същия период на миналата година с около 34.5% до приблизително 87.4 млн. евро (около 170.9 млн. лева*).

Така ръстът на паричните постъпления надхвърли очакванията.

Дружеството ще оповести официално неодитирани консолидирани финансови данни за деветмесечието на тази година на 12 ноември след затваряне на търговията.

За полугодието „Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT решения и продукти за сградна автоматизация, отчете увеличение на консолидираните приходи от продажби спрямо същия период на миналата година с около 29% до приблизително 53.9 млн. евро (около 105.4 млн. лева*). По този начин ръстът на паричните постъпления между януари и юни е в съответствие с прогнозните очаквания.

Стратегията на „Шелли Груп“ ЕД за развитие подкрепят тези резултати. В края на септември компанията съобщи, че

разширява географското си присъствие, като създава регионален екип за региона на Бенелюкс.

През юли бяха представени първите фирмени ко-брандирани продукти в сътрудничество с глобалната компания за енергия и соларни технологии EcoFlow. Двете устройства – Shelly Plug S Gen3 (plug-and-play смарт контакт) като базов модел и Shelly Pro 3EM, професионален измервателен уред – са с логата на двете компании. Те са напълно интегрирани освен в приложението Shelly и в софтуерните платформи на EcoFlow. Ко-брандираните устройства се разпространяват в световен мащаб от EcoFlow, както като самостоятелни продукти, така и като интегрирани компоненти на цялостни слънчеви системи.

„Шелли Груп“ ЕД, един от най-бързо развиващите се IoT брандове в света с решения за интелигентна домашна и сградна автоматизация,

разшири дейността си с продажбата на интелигентни брави за врати, т.нар. smart брави.

След придобиването на LOQED през миналата година Shelly интегрира функциите на smart бравите в собственото си мобилно приложение и продължава да разработва продуктите. Сега водещите в бранша решения за сигурност се предлагат под марката LOQED на Shelly.

Акциите на „Шелли Груп“ се търгуват на „Българска фондова борса“ от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021-а. От началото на годината акциите на „Шелли груп“ на БФБ летят нагоре след като в началото на януари бяха по 34.8 евро за един брой, а днес са цените са на стойност 52.40 евро. Така пазарната капитализация на дружеството достига 1 016 851 360 евро (или 1 988 788 395 лева).

*Обменен курс евро/български лев 1 EUR = 1.95583 BGN.