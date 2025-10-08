Златото преодоля поредния „хилядник“ от 4000 долара за тройунция

Златото за незабавна доставка (спот) прегази поредната бариера от 4000 щ. долара за тройунция за първи път в историята след като опасенията за американската икономика и спирането на работата на федералните чиновници дадоха нов тласък на бурния му подем. Това е важен етап за жълтия метал, който само преди две години се търгуваше под 2000 долара за тройунция, а доходността му вече надминава приходите от акциите през нашия век.

Пазарната оценка на скъпоценната суровина се увеличи с над 50% през тази година в условията на сериозна несигурност на световната търговия, на атаките срещу независимостта на Федералния резерв и трупащите се опасения за фискалната стабилност на Съединените щати. Задълбочаващото се геополитическо напрежение също насърчава търсенето на активи убежища, а централните банки не спират да купуват злато дори на сегашните космически цени.

Златният възход се забърза допълнително от инвеститорите, търсещи защита от потенциални пазарни сътресения след паузата в държавното финансиране във Вашингтон. Началото на низходящия лихвен цикъл на Федералния резерв също създаде благодатна почва за метала, който не носи лихвени доходи. Инвеститорите реагираха, като насочиха средства в търгувани на борсата фондове (ETF), в резултат на което обезпечените с кюлчета дружества отчетоха най-мощния си месечен паричен приток за последните повече от три години през септември.

„Пробивът на котировката 4000 щ. долара не е просто въпрос на страх, а на преразпределение“, коментира Чару Чанана – стратег в Saxo Capital Markets. Той подкрепя твърдението си с икономическите данни, паузата във финансирането на американския държавен апарат и задаващите се понижения на лихвените проценти отвъд Атлантика, намаляващата реална доходност и изкуствено напомпаната възвращаемост на акциите, силно зависими от изкуствения интелект. Чанана допълва, че централните банки са положили основата на този подем, но търговията на дребно и подплатените със злато ETF в момента са двигателите на следващия етап.

В 10.18 ч. българско време на 8 октомври златото се разменяше срещу 4035. 23 щ. долара за тройунция – 1.26% ръст от началото на деня.

Скоковете в цената на скъпоценния метал обикновено следват по-широки икономически и политически трусове. Той премина границата от 1000 долара за тройунция след световната финансова криза, 2000 долара по време на пандемията от КОВКД-19 и 3000 долара след като митническите планове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп потопиха световните пазари през март.

В момента границата от 4000 долара за тройунция е прегазена, редом с други фактори, заради атаката на Тръмп срещу Федералния резерв, включително заплахи срещу председателя на институцията Джером Пауъл и опита за отстраняване на члена на банковия борд Лиса Кук – най-явният досега тест досега за автономността на централната банка на Съединените щати.

Един гъвкав Федерален резерв, който би понижил лихвите и би стимулирал по-висока инфлация, би могъл да създаде ситуация „Златокоска“ за скъпоценната суровина. Кюлчетата се разглеждат като защита срещу инфлацията и високите разходи по заемите, което прави паричните средства по-привлекателни.

Златото е напът да отчете най-добрите си годишни финансови резултати от 70-те години на миналия век – десетилетие, когато бързата инфлация и краят на златния стандарт предизвикаха 15-кратно покачване на котировките му. По онова време тогавашният американски президент Ричард Никсън оказа натиск върху Федералния резерв да понижи лихвените проценти. Централната банка под ръководството на тогавашния председател Артър Бърнс пък е положил само „ограничени усилия“ за запазване на независимостта на институцията и в крайна сметка е допуснал нестабилна инфлация по „политически причини“, според неотдавнашно съдебно становище от различни светила в областта на паричната политика.

Очакванията са златото да продължи нагоре заради качеството му на подходящ актив за диверсифициране на инвестиционните портфейли. Милиардерът Рей Далио заяви на 8 октомври, че жълтият метал „със сигурност“ е по-безопасно убежище от щатския долар и рекордното му поскъпване напомня за 70-те години на миналия век. Коментарите на основателя на хеджинговия фонд „Бриджуотър асошиейтс“ подкрепиха думите на основателя на Citadel Кен Грифин, че покачването на цената на кюлчетата е отражение на опасенията за зелените пари.

Анализаторите на „Голдман Сакс груп“ повишиха през седмицата прогнозата си за златните котировки до 4900 долара за тройунция през декември 2026 г., в сравнение с досегашните 4300 долара за тройунция.

Сред другите благородни метали, среброто поскъпна с 2.3% – до почти 49 щ. долара за тройунция – най-високото ниво от април 2011 година. Котировките на платината и паладия също се повишиха.