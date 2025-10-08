Милиардерът Рей Далио смята златото за по-сигурен актив от щатския долар

Милиардерът Рей Далио заяви, че златото „определено“ е по-сигурно убежище от щатския долар и рекордното повишение на цената на метала напомня за 70-те години на миналия век, когато котировките му скочиха по време на висока инфлация и икономическа нестабилност. Основателят на хеджинговия фонд „Бриджуотър асошиейтс“, сподели мнението си по време на участие в конференция на 7 октомври в отговор на въпрос дали е съгласен с мнението на колегата си Кен Грифин – основател и ръководител на Citadel, че поскъпването на жълтия метал е отражение на безпокойството за американската валута.

„Златото е отличен актив за диверсифициране на портфейлите“, каза Далио по време на дискусия на осмия годишен Икономическия форум в Гринуич, щата Кънектикът, провеждащ се от 6 до 8 октомври. Той уточни, че „само от гледна точка на стратегическото разпределение на активите, вероятно би се получил оптимален микс при 15% от портфейла в злато.“

Паузата в работата на федералното правителство във Вашингтон и спекулациите, че Федералният резерв ще продължи да намалява лихвените проценти, дори когато инфлацията остава висока, повишиха цената на скъпоценния метал с над 20% от края на юли, като на 8 октомври тя надхвърли 4000 долара за тройунция.

Междувременно, зелените пари отслабнаха към всеки от основните си валутни конкуренти през тази година, след като несигурността, нагнетена от търговските хрумвания на президента Доналд Тръмп, доведе до най-големия му спад от 70-те години на миналия век, малко след като Съединените щати се отказаха от златния стандарт.

Далио сподели, че оценява златото като силен начин за съхранение на стойност във време на раздуващ се държавен дълг, геополитическо напрежение и ерозия на доверието в стабилността на националните валути. Той отбеляза, че възраждането на жълтия медал е копие на случилото се в началото на 70-те години на миналия век, когато котировките на суровината също се качваха успоредно с акциите.

Милиардерът изрази резерви относно мащаба на скорошния ръст на фондовия пазар, нагнетил опасения за балон на изкуствения интелект заради резкия ръст на пазарните оценки.

За Далио спекулациите около изкуствения интелект имат белезите на балон. Той направи паралели с предишни иновационни бумове от края на 20-те години на миналия век, когато патентната активност и технологичните пробиви подхранваха спекулативната надбавка до ерата на интернет фирмите от края на 90-те години.

Въпреки това, милиардерът продължава да съзира възможности да се възползва от предимствата на изкуствения интелект, или чрез компании, които ще го използват за постигане на по-висока ефективност, или чрез други, които ще предоставят платформи за технологията. Далио каза, че би подходил предпазливо към вариант да залага срещу технологичните гиганти с мегакапитализация, въпреки резервите си относно оценките. „Не бих искал да бъда накъсо в книжата на свръхмащабните компании“, посочва той.

В международен план, Далио споделя, че все още харесва Китай. Но допълва, че инвестира „по-големи суми“ в Съединените щати.

„Мисля, че и двете страни имат своите предизвикателства и предимства“, каза милиардерът. „Ако погледнем Китай, той е сравнително евтин, но в същото време капиталовите потоци и други въпроси създават проблеми“.