Мнозинството в парламента не прие да се създаде временна комисия за наводненията

Мнозинството в парламента (ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“) не прие да се създаде временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за причините за наводненията от последните години. Предложението бе внесено от депутати от „Възраждане“.

Не се прие и тяхното предложение за изслушване на премиера Росен Желязков, на регионалния министър Иван Иванов, на вътрешния министър Даниел Митов и на министъра на околната среда Манол Генов за действията и бездействията във връзка с наводненията на 3 октомври, засегнали най-тежко ваканционния курорт „Елените“ и Царево.

Очаквано, не се прие и предложението на Надежда Йорданова от ПП-ДБ за изслушване на министъра на околната среда Манол Генов за природните и антропогенни фактори, довели до наводненията в курортния комплекс „Елените“ и в град Царево.

Мнозинството не прие и да бъде изслушан министърът на транспорта Гроздан Караджов и директора на изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по случая със служителите й, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс. При поисканото прегласуване Александър Рашев от „Има такъв народ“ обяви, че по-скоро трябва да се създаде комисия за това как депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Ивайло Мирчев влияе върху служители с цел отстраняването на Гроздан Караджов.

Не се прие и искането на Явор Божанков от ПП-ДБ за сваляне на имунитета на Славчо Крумов от „Възраждане“ заради вандалските му прояви срещу „Дома на Европа“ – представителството на Европейската комисия в София.

Мнозинството отхвърли и предложението на депутати от ПП-ДБ за изслушване на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев във връзка с данни на оказване на натиск на свидетел. Мотивирайки прегласуването, Атанас Атанасов от ПП-ДБ разказа виц за човек, който раздавал бели листа по бул. „Витоша“. На тях нищо не пишело, но въпреки това, след като в продължение на няколко дни той давал листовките на хората, бил задържан от Държавна сигурност. Когато го попитали защо на листата не пише нищо, задържаният отговорил: „То всичко е ясно“.

По тази причина Атанасов не сметна за необходимо да обяснява, че свидетелят е бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов. Адвокатите по делото на задържания кмет на морската столица Благомир Коцев преди дни цитираха показанията на Диан Иванов, според които той е бил заплашен лично от Антон Славчев, за да свидетелства срещу градоначалника на Варна.

Не бяха допуснати до гласуване предложенията на депутати от „ДПС-Ново начало“ за сваляне на имунитетите на народните представители от „Възраждане“ – Славчо Крумов, Ивайло Чорбов, Никола Димитров и Йордан Тодоров, както и за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации. Причината – те са внесени за включване в дневния ред на започващата работна седмица вчера (7 октомври) – след 18 часа.

Така в програмата на Народното събрание за тази седмица останаха 9 точки, сред които първо гласуване на три предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, първо гласуване на промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете; второ гласуване на промени в Закона за киберсигурност и първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.



