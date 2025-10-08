РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Финансовите пазари могат да свалят Макрон от президентския пост

Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон може да бъде свален преждевременно не от политически опоненти, а от финансовите пазари, които не са успели да понесат тежестта на публичния дълг и бюджетния дефицит на страната. Тази прогноза беше представена от бившия заместник-директор на МВФ и икономист Дезмънд Лакман в аналитичната му статия за L’Express.

Експертът нарече политическия хаос в страната, отразен в оставката на петия министър-председател, само върхът на айсберга. Истинският проблем, според него, е „ужасната“ икономическа ситуация. Публичният дълг достигна 116% от БВП, а бюджетният дефицит е 6 процента. Междувременно няма политическа воля за справяне с тези проблеми.

Лакман прогнозира криза във Франция, подобна на гръцкия сценарий или оставката на британския премиер Лиз Тръс,

която беше „уволнена“ от финансовите пазари. Механизмът, казва той, е прост. Кредиторите ще спрат да отпускат заеми на Франция при достъпни лихвени проценти, което ще предизвика паника и икономически колапс.

„Често именно този вид пазарен натиск може да предизвика необходими промени в политиката“, отбелязва икономистът.

В подобна ситуация Макрон няма да има друг избор, освен да предприеме крайни мерки, за да успокои инвеститорите, смята анализаторът.

„Най-доброто, което би могъл да направи, е да свика предсрочни президентски избори

вместо да държи всички в несигурност още година и половина. Но ако ситуацията достигне критични размери, пазарите ще го принудят да го направи“, предупреди Лакман.

Франция ще пришпори производителите на оръжия, за да ускори военната помощ за Украйна

След оставката на френския премиер Себастиан Льокорню, който беше на поста по-малко от месец, идеята президентът Еманюел Макрон да се оттегли набира скорост в политическите среди в Петата република. Не само опонентите на държавния глава, но и бивши членове на неговия екип, като например бившия френски премиер Едуар Филип, вече се изказаха по тази тема. 

Обикновените граждани, съдейки по публикуваните социологически проучвания, също са уморени от Макрон и призовават той да напусне поста си предсрочно. 

По-рано Макрон беше критикуван и да това, че обсъжда войната с Русия вместо вътрешните проблеми.

