Френският президент Еманюел Макрон може да бъде свален преждевременно не от политически опоненти, а от финансовите пазари, които не са успели да понесат тежестта на публичния дълг и бюджетния дефицит на страната. Тази прогноза беше представена от бившия заместник-директор на МВФ и икономист Дезмънд Лакман в аналитичната му статия за L’Express.

Експертът нарече политическия хаос в страната, отразен в оставката на петия министър-председател, само върхът на айсберга. Истинският проблем, според него, е „ужасната“ икономическа ситуация. Публичният дълг достигна 116% от БВП, а бюджетният дефицит е 6 процента. Междувременно няма политическа воля за справяне с тези проблеми.

Лакман прогнозира криза във Франция, подобна на гръцкия сценарий или оставката на британския премиер Лиз Тръс,

която беше „уволнена“ от финансовите пазари. Механизмът, казва той, е прост. Кредиторите ще спрат да отпускат заеми на Франция при достъпни лихвени проценти, което ще предизвика паника и икономически колапс.

„Често именно този вид пазарен натиск може да предизвика необходими промени в политиката“, отбелязва икономистът.

В подобна ситуация Макрон няма да има друг избор, освен да предприеме крайни мерки, за да успокои инвеститорите, смята анализаторът.

„Най-доброто, което би могъл да направи, е да свика предсрочни президентски избори

вместо да държи всички в несигурност още година и половина. Но ако ситуацията достигне критични размери, пазарите ще го принудят да го направи“, предупреди Лакман.

След оставката на френския премиер Себастиан Льокорню, който беше на поста по-малко от месец, идеята президентът Еманюел Макрон да се оттегли набира скорост в политическите среди в Петата република. Не само опонентите на държавния глава, но и бивши членове на неговия екип, като например бившия френски премиер Едуар Филип, вече се изказаха по тази тема.

Обикновените граждани, съдейки по публикуваните социологически проучвания, също са уморени от Макрон и призовават той да напусне поста си предсрочно.

По-рано Макрон беше критикуван и да това, че обсъжда войната с Русия вместо вътрешните проблеми.