РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Иван Димитров: Силна община не е тази, която има много пари, а онази, която създава възможности за бизнес (част 2)

Кметовете в България са феодални заложници на централна власт и партийни интереси, убеден е Иван Димитров

Парите и ресурсите трябва да следват гражданските потребности, а не партийните и лични интереси.

Големите общини зависят от централната власт, а малките общини зависят от големите. Това е порочният механизъм. Този модел трябва да се обърне. Пътят за развитие на общините е децентрализация на финансовите потоци.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Иван Димитров, водач на листата на партия „България може“ за изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври 2025 г.

Още от интервюто:

Кои са краткосрочните средносрочните и дългосрочните приоритети на „България може“ в района на Пазарджик?

От каква бизнес политика се нуждае община Пазарджик?

Кога и как в България ще се осъществи реална децентрализация на местната власт?

Как могат да бъдат привлечени и подпомогнати инвеститорите по места?

Как Пазарджик може да извлече ползи от своето географско разположение между София и Пловдив?

Вижте първата част от интервюто с Иван Димитров

Иван Димитров: Броят кандидати за общински съветници в Пазарджик е рекорден, спрямо гласуващите. Това е девиация (част 1)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени