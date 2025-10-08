Иван Димитров: Силна община не е тази, която има много пари, а онази, която създава възможности за бизнес (част 2)

Кметовете в България са феодални заложници на централна власт и партийни интереси, убеден е Иван Димитров

Парите и ресурсите трябва да следват гражданските потребности, а не партийните и лични интереси.

Големите общини зависят от централната власт, а малките общини зависят от големите. Това е порочният механизъм. Този модел трябва да се обърне. Пътят за развитие на общините е децентрализация на финансовите потоци.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Иван Димитров, водач на листата на партия „България може“ за изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври 2025 г.

Още от интервюто:

Кои са краткосрочните средносрочните и дългосрочните приоритети на „България може“ в района на Пазарджик?

От каква бизнес политика се нуждае община Пазарджик?

Кога и как в България ще се осъществи реална децентрализация на местната власт?

Как могат да бъдат привлечени и подпомогнати инвеститорите по места?

Как Пазарджик може да извлече ползи от своето географско разположение между София и Пловдив?

