„Да, България“ подготвя проект на решение за всички случаи, свързани с незаконно строителство

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов обяви в кулоарите на парламента, че заедно с колегите си от „Продължаваме промяната“ и „Демократи за силна България“ подготвят проект на решение, с което да се направи цялостен преглед на случая в Елените, както и на всички други казуси, свързани с незаконно строителство. Той добави, че случаите на незаконно строителство и затваряне на речни корита не са единични, а има и информация за прекратени досъдебни производства.

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че ситуацията по Българското Черноморие е резултат от „30 години на мутренско управление“. По думите му един от основните виновници за това е Бойко Борисов, който е дал плажовете на концесия. Мирчев подчерта, че за да се спрат мутрите по морето, първо трябва да се сложи край на влиянието на „големите мутри“ в политиката с „голямото Д и Бойко Борисов, който му е ортак“.

Относно случая със запалените камиони за боклук на турска фирма в София, Божанов заяви, че МВР има възможност и задължение да поиска от прокуратурата разрешение да оповести информация за хода на разследването. Той подчерта, че „цялата изпълнителна власт в момента съдейства на мутрите в София“.

Ивайло Мирчев допълни, че държавата не предприема достатъчно действия по казуса с боклука в столицата. По думите му това не е просто местен проблем, а „битка на мафията“, която след като е овладяла боклука в Бургас и Пловдив, сега се опитва да направи същото и със София.

По повод срещата между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, Мирчев заяви, че лидерът на ГЕРБ трябва публично да обясни какво е обсъждано. Той посочи, че ако Борисов е предлагал активи на българската държава в опит да „откупи“ санкциите по закона „Магнитски“ за Делян Пеевски, това представлява национален проблем. Мирчев добави, че Борисов трябва да даде обяснение пред авторитетното международно издание „Уолстрийт джърнъл“, защото „там е много по-трудно да лъжеш, а когато говориш на дувара на един журналист, който ти е носил цветя, е много по-лесно да излъжеш“.