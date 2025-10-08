Денят по диагонал – 8 октомври 2025 г.

От днес глобяват жестоко за етикети и касови бележки без цени в евро. Има опасност от 1 януари 2026 г. бензиностанции да бъдат използвани като обменни бюра. Всеки ще може да си купи дъвка, като плати със столевова банкнота с цел да получи ресто в евро, както е по закон. За това алармира Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. По тази причина обектите ще трябва да заявяват по-големи количества от единната валута. Но голяма част от тях работят и нощем и това засилва риска.

Прекрояването на институциите заради конкретен човек не е ново явление, нито е уникално за България. Независимо дали трябва да бъде махнат или ограничен някой неудобен, или на даден пост трябва да бъде инсталиран „свой“ човек, това е част от съвременната политика. Или, по-точно казано, от нейната актуална деградация. Напоследък обаче подобни „подвизи“ придобиха гротесков характер. Например, отнемането от президента на правомощията да назначава лица на ключови позиции в МВР и службите за сигурност.

Лидерът на СДС Румен Христов заяви, че предлага президентът да няма право да се занимава с политика година и половина- две след изтичането на мандата му.

Официални представители на Европейския съюз смятат новите искания на Съединените щати за отстъпки, редом с други мерки, като потенциално подкопаващи неотдавнашното споразумение, върнало съюзниците от ръба на търговска война. Администрацията на президента Доналд Тръмп е изпратила на Европейската комисия ново предложение за „реципрочна, справедлива и балансирана“ търговия.

Кристиано Роналдо стана първия футболист милиардер. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на португалския нападател се оценява на 1.4 милиарда долара. Той е първия футболист, достигнал такова богатство.

Две парламентарни комисии проведоха извънредно заседание, за да одобрят промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната продажба на рафинерията на „Лукойл“ у нас. С предложението се регламентира, че разпоредителни сделки с дружествени дялове, акции и недвижимо имущество на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД могат да се извършват само след положително становище на ДАНС и решение на Министерския съвет. Ако такива сделки се извършат без правителствено решение, те ще бъдат нищожни.

Големите общини зависят от централната власт, а малките общини зависят от големите. Това е порочният механизъм. Този модел трябва да се обърне. Пътят за развитие на общините е децентрализация на финансовите потоци. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Иван Димитров, водач на листата на партия „България може“ за изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври 2025 година.