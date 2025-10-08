РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Денят по диагонал – 8 октомври 2025 г.

Бензиностанции могат да се превърнат в обменни бюра

От днес глобяват жестоко за етикети и касови бележки без цени в евро. Има опасност от 1 януари 2026 г. бензиностанции да бъдат използвани като обменни бюра. Всеки ще може да си купи дъвка, като плати със столевова банкнота с цел да получи ресто в евро, както е по закон. За това алармира Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. По тази причина обектите ще трябва да заявяват по-големи количества от единната валута. Но голяма част от тях работят и нощем и това засилва риска. 

Някой ни пречи? Ще прекроим институцията

някой, Министерски съвет Бойко Борисов

Прекрояването на институциите заради конкретен човек не е ново явление, нито е уникално за България. Независимо дали трябва да бъде махнат или ограничен някой неудобен, или на даден пост трябва да бъде инсталиран „свой“ човек, това е част от съвременната политика. Или, по-точно казано, от нейната актуална деградация. Напоследък обаче подобни „подвизи“ придобиха гротесков характер. Например, отнемането от президента на правомощията да назначава лица на ключови позиции в МВР и службите за сигурност.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов с предложение за нови ограничения на президента, Борисов го определи като глупост

Румен Христов

Лидерът на СДС Румен Христов заяви, че предлага президентът да няма право да се занимава с политика година и половина- две след изтичането на мандата му.

Новите американски търговски искания обезсмислят сделката между ЕС и Тръмп

Новите американски търговски искания обезсмислят сделката между ЕС и Тръмп

Официални представители на Европейския съюз смятат новите искания на Съединените щати за отстъпки, редом с други мерки, като потенциално подкопаващи неотдавнашното споразумение, върнало съюзниците от ръба на търговска война. Администрацията на президента Доналд Тръмп е изпратила на Европейската комисия ново предложение за „реципрочна, справедлива и балансирана“ търговия.

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер

Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо стана първия футболист милиардер. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на португалския нападател се оценява на 1.4 милиарда долара. Той е първия футболист, достигнал такова богатство.

„Лукойл“ може да продава свои активи в България само след решение на Министерския съвет и ДАНС

Управляващите предлагат "Лукойл" да може да продава свои активи само след решение на Министерския съвет и ДАНС

Две парламентарни комисии проведоха извънредно заседание, за да одобрят промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната продажба на рафинерията на „Лукойл“ у нас. С предложението се регламентира, че разпоредителни сделки с дружествени дялове, акции и недвижимо имущество на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД могат да се извършват само след положително становище на ДАНС и решение на Министерския съвет. Ако такива сделки се извършат без правителствено решение, те ще бъдат нищожни.

Иван Димитров: Силна община не е тази, която има много пари, а онази, която създава възможности за бизнес (част 2)

img 6312 1

Големите общини зависят от централната власт, а малките общини зависят от големите. Това е порочният механизъм. Този модел трябва да се обърне. Пътят за развитие на общините е децентрализация на финансовите потоци. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Иван Димитров, водач на листата на партия „България може“ за изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври 2025 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени