С критики за „пърформанса“ на „Възраждане“ парламентът ратифицира споразумение с Румъния за полицейско сътрудничество

На всички ни е ясно, че пърформансът на „Възраждане“ трябва да се изиграе до края. На всички ни е ясно, че те ще продължат с играта, че разбират от външна и вътрешна сигурност, от разузнавачи, от мрежи за събиране на информация и от създаване на малцинства, но в това споразумение не става дума въобще за това. Така депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев коментира критиките на депутати от „Възраждане“ срещу законопроекта за ратификация на международно споразумение за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси между България и Румъния.

Основната критика на „Възраждане“ бе, че чрез това споразумение България се отказва от част от суверенитета си. Петър Петров от „Възраждане“ поиска да направи една добавка в текста на законопроекта за ратификация, а именно че споразумението се отнася до дейността на МВР, Държавна агенция „Технически операции“ и Агенция „Митници“.

Маноил Манев му отговори, че това е невъзможно, тъй като става въпрос за международно споразумение и то не подлежи на промяна. Единствено се съгласи с редакцията, предложена от Костадин Костадинов, а именно споразумението да влезе в сила от 1 януари 2028 година. Тази редакционна поправка обаче бе отхвърлена от мнозинството.

Преди това Манев обясни на групата на „Възраждане“, че чрез споразумението ще могат да се преследват онези телефонни измамници, които лъжат бабите и дядовците ни и след това бягат в Румъния.

„И вие, като спрете споразумението, това ще си окаже и там своето отрицателно влияние„, предупреди Манев депутатите от „Възраждане“.

По отношение на възмущението на третата политическа сила, че чрез законопроекта предаваме суверенитета си, Любен Дилов-син от ГЕРБ-СДС обърна внимание, че споразумението е двустранно, което означава, че и Румъния ще загуби своя суверенитет, заради което предложи дискусията в парламента веднага да се преведе на румънски език. И Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС коментира, че от „Възраждане“ преиграват с тезите си.

В крайна сметка и на първо, и на второ четене парламентът прие законопроекта за ратификация на международното споразумение между България и Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси. Първоначално то е сключено през 2009 г., но се налага да бъде актуализирано, разширено и оптимизирано.