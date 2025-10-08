Министерският съвет ще обсъди промени в тарифите за ползване на републиканската пътна мрежа

В дневния ред е включено и решение за присъединяване на България към Декларацията от Ютланд, чиято цел е изграждане на по-безопасен онлайн свят за непълнолетните.

Министрите ще обсъдят още проект на Закон за изменение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, както и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Кабинетът ще разгледа и предложението за позицията и състава на българската делегация, която ще участва в Шестата сесия на Българо-узбекската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Форумът ще се проведе на 20 и 21 октомври.