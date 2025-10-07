Здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 г., заяви министър Кирилов

Здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години, а не на младите лекари, каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Министър Кирилов присъства на откриването на реновирана Клиника по детска ортопедия в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“.

На въпрос на коя формула е привърженик за повишаване на възнагражденията на специализантите – чрез Колективния трудов договор или като процент от средната брутна работна заплата, министър Кирилов каза:

„Защо не ме попитате как да стане с хабилитираните лица или за тези началници на отделения, на които се крепи системата. В момента системата се крепи на тези, които са били преди 15 години специализанти. Министерството на здравеопазването не е финансов орган. Ние получаваме бюджет от Министерството на финансите по определени пера. Аз съм привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система на България – като започнете от академици и член-кореспонденти – до последния санитар“.