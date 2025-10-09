83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП

След изтичане на преходния период за търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, Комисията за защита на потребителите извърши днес засилени проверки на територията на цялата страна, съобщиха от пресцентъра на КЗП.

Проверките са насочени както към начина на обозначаване на цените в левове и евро, така и към изискване на информация за движението на цените на определени стоки, за да бъде установено дали е налице обосновано увеличение. Част от проверките са осъществени съвместно с представители на Националната агенция за приходите.

Проверени са търговски обекти, които предлагат хранителни стоки и нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика и др., както и заведения за хранене и развлечения. Извършени са 125 бр. проверки във физически обекти, при които са установени 13 бр. нарушения, въпреки отправените множество предупреждения към търговците относно незабавно отстраняване на несъответствията до 8 октомври 2025 година.

Нарушенията са: липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен размер и цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите. Законът предвижда глобите и имуществените санкции, в зависимост от нарушението, да варират от 400 лв. до 14 000 лв.

Също така към момента са установени и 70 големи търговци, които не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница на Комисията за защита на потребителите съгласно изискванията на ЗВЕРБ. В тази връзка КЗП предприема всички нормативно установени действия и мерки, за да бъде осигурено еднакво и прозрачно прилагане на законовите изисквания от всички задължени лица. Санкциите за непредоставяне на информацията са от 10 000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лева при повторно.

КЗП полага максимални усилия за повишаване осведомеността на потребителите за техните права и за информиране търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото, като непрекъснато предоставя препоръки и становища по постъпили запитвания, участва в срещи с разяснителен характер и публикува полезна информация на интернет сайта на институцията с адрес: www.kzp.bg.

Засилените проверки от страна на КЗП продължават.