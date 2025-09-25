До 8 октомври КЗП само с предписания за нарушенията във връзка с въвеждането на еврото

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е реагирала на множество сигнали за нарушения на изискванията за въвеждането на еврото, но до 8 октомври ще издава само предписания за установените нарушения.

Това каза в Луковит членът на Комисията Цветислава Лакова по време на информационната разяснителна кампания, която КЗП, министерството на финансите провеждат в цялата страна.

Цветислава Лакова поясни, че най-фрапиращите нарушения са свързани с двойното обозначение на цените в лева и в евро“

„Има много случаи в които 2 лева се приравняват на 1 евро, което не е така. До 8 октомври КЗП издава предписания, но след 8 октомври започваме да налагаме санкции, така че предупреждавам търговците. Санкциите са разписани в Закона за приемане на еврото“, каза тя.

На въпрос – коя от валутите трябва да е посочена първа на етикетите, Лакова уточни:

„Дали лев-евро или евро-лев е без значение. Важното е да са с еднакъв шрифт, еднакви по размер цифри и букви и това не създава заблуждение в потребителите“.

На разяснителната кампания в Луковит присъстваха представили на бизнеса, администрациите, пенсионерски клубове и граждани.

Добринка Цветанова има семейна овцеферма. Продукцията си продават на фермерски пазари и не смятат, че ще имат проблеми с въвеждането на еврото.

„Познато ни е и еврото, така че за нас няма да има проблем, но още не плащаме с евро и не знам защо трябва да бъде цената и в евро. Когато дойде цената в евро – добре, тогава ще обозначим каква е цената в евро. Сега просто няма смисъл“, смята тя.

От КЗП поясниха, че двойното обозначение на цените ще е задължително до 8 август 2026 г., но след 31 януари плащания ще се правят само в евро.