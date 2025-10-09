Обявиха бедствено положение в Русе

Двудневно бедствено положение се въвежда от днес до 23:59 ч. на 11 октомври в община Русе.

Заповедта на кмета Пенчо Милков е във връзка с регистрираните свличания на земни маси в с. Николово.

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите на с. Николово, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарк „Липник“, където има риск от скъсване на нарушената дига.

Жителите на гр. Мартен и с. Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.

Към момента Община Русе е активирала системата BG-Alert. Зала „Арена Русе“ е подготвена да приема нуждаещите се, осигурени са храна, вода и психологическа подкрепа.