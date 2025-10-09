Евродепутатите гласуват вот на недоверие срещу Европейската комисия, но се очаква той да не мине

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Европейският парламент ще гласува днес в Страсбург вот на недоверие срещу Европейската комисия по две отделни резолюции – на групите „Патриоти за Европа“ и „Левицата“. За да бъде приет вотът, са необходими две трети от гласовете, или 480 евродепутати – брой, който се очаква да не бъде достигнат.

„Патриоти за Европа“ обвиняват Комисията и председателя ѝ Урсула фон дер Лайен в отслабване на Европейския съюз, липса на прозрачност, предателство спрямо европейските фермери и недалновидност при сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур.

„Левицата“ от своя страна обвинява Фон дер Лайен в подпомагане на „геноцида в Газа“, отказ да бъдат прекратени търговските отношения с Израел и да бъде наложено оръжейно ембарго.

Трите групи – „Патриоти за Европа“, „Левицата“ и „Европа на суверенните нации“, които подкрепят вота, разполагат общо с 159 евродепутати. „Суверенистите“ ще подкрепят само резолюцията на „Патриотите“ и ще се въздържат по тази на „Левицата“.

Четирите проевропейски формации – Европейската народна партия, социалистите, либералите от „Обнови Европа“ и „Зелените“, ще застанат зад Фон дер Лайен.

Групата на Европейските консерватори и реформисти няма единна позиция, като част от членовете ѝ се очаква да подкрепят вота на „Левицата“. Дори обаче всички консерватори да гласуват срещу Комисията, гласовете няма да надхвърлят 238 – повече от два пъти по-малко от необходимото мнозинство за отстраняване на Фон дер Лайен.

