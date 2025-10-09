БСП поиска сметоизвозването да се извършва от общината, а не да се дава на концесионери

Депутатът от „БСП – Обединена левица“ Атанас Атанасов коментира в парламента, че от години левицата настоява сметоизвозването в София да се извършва от общината, а не от частни концесионери. Той припомни, че още по време на предизборната кампания БСП е предупреждавала, че градът може да бъде затрупан с боклук, ако концесиите не бъдат прекратени, но „тогава от „Продължаваме промяната – Демократична България“ са реагирали с насмешка„.

Атанасов заяви, че истинската борба срещу мафията е да ѝ се спрат парите, а не да се правят „евтини PR акции“. По думите му някои депутати демонстративно местят чували с боклук от един квартал в друг, но премълчават факта, че и двата района се обслужват от един и същи концесионер, който получава заплащане за всеки извозен килограм отпадъци. Според него общината трябва да поеме контрола върху комуналните услуги и да инвестира средства в собственото си предприятие.

Председателят на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков допълни, че партията е предложила още през 2019 г. общината сама да извършва сметопочистването на София. Той подчерта, че сега, в условия на криза, се гласуват 9 млн. лв. за общинското дружество „Софекострой“, за което левицата настоява отдавна. Таков отбеляза също, че договорите за още 18 района изтичат след два месеца, а общински съветници не са били допуснати до документацията на обществените поръчки.

„Банкеръ“ припомня, че кметът на София Васил Терзиев отказва да приеме оферта от фирма, чиято цена надхвърля трикратно прогнозните 200 лв. на тон. „Няма да плащаме такса рекет“, заяви той на 5 октомври и въведе временна двуседмична организация за сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“. През последните дни граждани от различни части на София се включват доброволно в почистването на двата района, след като договорът с фирмата, отговаряща за извозването на отпадъците, изтече.

Днес Столичният общински съвет предстои да обсъди доклад на кмета Васил Терзиев, с който се предлага общинското дружество „Софекострой“ да използва до 9 млн. лв. собствени и заемни средства за закупуване на техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата.