РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентът се зае със закона за купувача на „Лукойл“

Парламентът се заема със закона за купувача на "Лукойл"

Управляващата коалиция включи в дневния ред на парламента промени в Закона за насърчаване на инвестициите, според които „Лукойл“ ще може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерския съвет.

Предложението е внесено от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов („Ново начало“), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). През изминалия ден законопроектът беше приет на две извънредни комисии в парламента.

Промените предвиждат всички сделки с дялове, акции или недвижими имоти на компаниите „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл ейвиейшън България“ и „Състейнабъл енерджи съплай“ да се извършват само след положително становище на ДАНС и с решение на Министерския съвет. Ако такива сделки бъдат направени без това одобрение, те ще се считат за невалидни.

Бързината, с която се прокарва законопроектът, предизвиква недоумение. По време на заседание на комисията съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че прибързаните действия не са в интерес на държавата, а обслужват „един конкретен човек с голямо Д“, визирайки лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски, който според него иска да има влияние върху евентуалната продажба на „Лукойл“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени