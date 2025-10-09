Парламентът се зае със закона за купувача на „Лукойл“

Управляващата коалиция включи в дневния ред на парламента промени в Закона за насърчаване на инвестициите, според които „Лукойл“ ще може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерския съвет.

Предложението е внесено от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов („Ново начало“), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). През изминалия ден законопроектът беше приет на две извънредни комисии в парламента.

Промените предвиждат всички сделки с дялове, акции или недвижими имоти на компаниите „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл ейвиейшън България“ и „Състейнабъл енерджи съплай“ да се извършват само след положително становище на ДАНС и с решение на Министерския съвет. Ако такива сделки бъдат направени без това одобрение, те ще се считат за невалидни.

Бързината, с която се прокарва законопроектът, предизвиква недоумение. По време на заседание на комисията съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че прибързаните действия не са в интерес на държавата, а обслужват „един конкретен човек с голямо Д“, визирайки лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски, който според него иска да има влияние върху евентуалната продажба на „Лукойл“.