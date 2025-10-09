За „Да, България“ Борисов е стар лъв в златна клетка, който само гледа и нищо не зависи от него

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви в кулоарите на парламента, че институциите в страната са „пленени“ и се управляват от „голямото Д“, визирайки лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски. По думите му Пеевски вече е изградил собствена държава, докато Бойко Борисов е „стар лъв в златна клетка“, който само наблюдава, без да има реална власт.

Мирчев добави, че Борисов вижда как партията му му се изплъзва и не контролира процесите, като последните промени, свързани с „Лукойл“, били доказателство за това. Съпредседателят на „Да, България“ образно каза, че лидерът на ГЕРБ може само „да забави галопа, с който Пеевски го язди“.

Коментарът на Мирчев дойде в отговор на обвиненията на Пеевски, според който Борисов постоянно спасява „Продължаваме промяната – Демократична България“ и без него те не биха се справили.

Другият съпредседател на партията Божидар Божанов коментира, че борбата за власт вече е прераснала във „война между институции“ – от кризата с боклука в София до напрежението между Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд и прокуратурата. Според него ситуацията показва дълбока политическа нестабилност.

Божанов допълни, че при случая с боклука става дума за сблъсък между мафията и гражданите. Той коментира изказването на Борисов, като подчерта, че лидерът на ГЕРБ уж твърди, че не знае кой е Таки, но в същото време описва подробно кога е напуснал България, което според Божанов показва, че е напълно наясно с темата.

