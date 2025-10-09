Одитори откриват 6 млрд. евро нередовни разходи в бюджета на ЕС

Европейската сметна палата (ЕСП), която ежегодно одитира бюджетните разходи в Европейския съюз, установи, че процентът на грешки за 2024 г. е 3.6 процента. Това е значително по-високо от стандарта от 2%, но по-ниско от рекордните 5.6% през 2023 година.

Според германския вестник Handelsblatt това означава, че

приблизително 6 милиарда евро са били изразходвани погрешно, неправилно или измамно.

В доклада на ЕСП се отбелязва, че много нередовни разходи са свързани с разпределяне на средства от бюджета на ЕС за проекти, които не отговарят на стандартите и изискванията на ЕС, както и с възстановяване на разходи, които според правилата не е трябвало да бъдат възстановени.

Освен това се отбелязват чести нарушения на изискванията за обществени поръчки.

Одиторите обаче подчертават, че

процентът на грешки не е показател за измама, неефективност или разхищение.

В повечето случаи това просто показва каква част от бюджета на ЕС е била изразходвана извън правилата на блока или на държавата членка.

В доклада се посочва също, че одиторите са открили 19 случая, в които са подозирали, че разходването на средства е злонамерено и измамно – тези случаи са били препратени към правоприлагащите органи за по-нататъшно разследване.

Сметната палата следи документацията на физическите и юридически лица,

разпределящи или ползващи бюджетни средства на ЕС, като за тази цел може да извършва проверки, а резултатите се вписват в доклади до комисията и съответните правителства. Поради липса на юридически правомощия, палатата при необходимост сезира Европейската служба за борба с измамите и корупцията (ОЛАФ).

Мисията на Европейската сметна палата е да извършва независим одит на набирането и разходването на финансовите средства на Европейския съюз и посредством това, да дава оценка за начина, по който европейските институции изпълняват тези функции.