Лихвените равнища на ЕЦБ са достатъчно стабилни, за да противостоят на шокове

Паричните стратези на Европейската централна банка (ЕЦБ) няма да бързат да намаляват лихвените проценти отново, въпреки че са напълно наясно с необичайно високата несигурност и рискове, показва резюмето от съвещанието им на 10-11 септември, публикувано на 9 октомври.

ЕЦБ остави лихвените проценти непроменени през миналия месец и дори представи умерено оптимистична оценка на икономиката на еврозоната. Това показва, че летвата за по-нататъшно разхлабване на паричната политика е достатъчно висока, макар че американските мита все още помрачават перспективите.

„Сегашното равнище на лихвените проценти трябва да се разглежда като достатъчно стабилно при управление на шокове, предвид двустранните инфлационни рискове и като се вземе предвид широк спектър от възможни сценарии“, показват заключенията от срещата.

Вероятността за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти намаля още повече през седмиците след заседанието поради относително благоприятни данни и коментари от президента на ЕЦБ Кристин Лагард, че диапазонът на риска около инфлационните перспективи се стеснява.

Пазарите вече не виждат почти никакъв шанс за намаляване на лихвите през тази година след понижението им с общо 2% през 12-е месеца до юни и вероятност едно към три за последен ход някъде през първата половина на следващата година.

„Сегашното положение вероятно ще се промени съществено в някакъв момент, но сега е трудно да се каже кога и в каква посока“, посочват банкерите в отчета си. И допълват, че изчакването на повече информация продължава да има значителна тежест.

Въпреки това, вратата за по-нататъшно облекчаване на паричната политика не е напълно затворена, предвид значителните низходящи рискове. Франция е в смут, германското промишлено производство се срива, а германският износ за Съединените щати пада бързо. Спестяванията на домакинствата продължават да растат, частното потребление е слабо, а корпоративната рентабилност се свива.